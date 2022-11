Манчестър Юнайтед се изплъзна на Астън Вила след луд обрат за купата

Манчестър Юнайтед едва се добра до 1/8-финалите в Купата на лигата след победа с 4:2 над Астън Вила, дошла след няколко обрата в рамките само на едно полувреме.

Оли Уоткинс изведе „виланите“ напред в началото на втората част, а след по-малко от минута Антони Марсиал възстанови паритета. Диого Далот обаче си вкара автогол и изглеждаше така, сякаш късметът ще изневери на „червените дяволи“.

Маркъс Рашфорд обаче възстанови равенството след няколко ключови смени на Ерик тен Хаг, за да прекрои нападението си с помощта на Гарначо, Еланга и Ериксен. Младият аржентинец дори в последствие асистира на Бруно Фернандеш и Скот МакТомини, за да може Юнайтед да стигне до успеха и да се класира напред.

Into the last 16 of the #CarabaoCup! 🎩#MUFC pic.twitter.com/XQUrCANnu4