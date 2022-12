Минимална разлика в килограмите между Фюри и Чисора

Тайсън Фюри и Дерек Чисора минаха традиционния кантар днес преди битката си в тежка категория за титлата на WBC, която е притежание на „Циганския крал“ към момента. Резултатите показват минимално предимство на Фюри в баланса на килограмите.

Шампионът е 121,7 кг., а претендентът е 118,1 кг., което е пренебрежима разлика, когато говорим за битка в най-тежката категория, където няма максимални ограничения.

