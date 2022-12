„Ла Фурия Роха“ катастрофира в мароканската стена, за да се прости с мечтата за нова световна титла

Испания срещна истинска мароканска стена в 1/8-финалния си сблъсък на световните футболни финали в Катар, за да отпадне след дузпи.

В редовните 90 минути се нагледахме на безкрайните разигравания на тима на Луис Енрике, а редките опити за удари срещаха най-често телата на съперник.

Момчетата на Уалид Реграгуи пък излязоха с много ясен план за успех над „Ла Фурия Роха“, защото за всички бе ясно, че не могат да се надиграват срещу младия и техничен отбор на европейския гранд. Контраатаките често бяха много опасни, но основната мисъл бе за отбрана и това сработи.

