Ебани Бриджис съвсем очаквано днес направи огромно еротично шоу по време на кантара за битката си срещу Шанън О'Конъл.

Носителката на титлата на IBF излезе първо с няколко реклами към OnlyFans профила си, а след това свали дрехите и отдолу бе само по черни прашки и прозрачен сутиен.

О'Конъл неслучайно обвини „Блондинката бомбандировач“, че прилича на „стриптизьорка“, което обаче сякаш се хареса на Бриджис с оглед последвалите интервюта и днешната ѝ реакция.

All weighed in and refuelled and excited to do the job tomorrow on Miss Sour Puss



Tune into to DAZN after the football to see the other side of the blonde bomber 😏😈 #WORLDCHAMP #ANDSTILL pic.twitter.com/RgAgzuOMDM