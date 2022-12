Ferrari представи новия шеф във Формула 1

От отбора на Ferrari потъврдиха, че Фредeрик Васьор ще бъде новия шеф на "черните кончета" във Формула 1. Той поема поста от Матиа Биното след скорошната оставка на 53-годишния специалист.

Васьор се раздели с Alfa Romeo по-рано днес, след шест години в тима.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl