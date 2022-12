NBA прекръсти награда за MVP на името на Майкъл Джордан

„Майкъл Джордан“ - това ще е новото име на наградата за „Най-полезен играч“ в Националната баскетболна асоциация. Това бе обявено от самата федерация днес.

NBA предстои да връчи приза за миналия сезон на Никола Йокич с ребрандираната версия на статуетката.

Самият Джордан има 5 подобни статуетки от дните, когато покоряваше световния баскетбол. Той има още 6 титли, 14 селекции в „Отбора на звездите“ и 10 приза за „Най-резултатен играч“. Всичко това дава основание на мнозина да смятат, че е най-великият атлет в своя спорт.

The Michael Jordan Trophy – Awarded to the Kia NBA Most Valuable Player



The league’s MVP will now be awarded The Michael Jordan Trophy, bearing the name of the NBA legend widely regarded as one of the greatest players of all time. During his career, Jordan was MVP five times. pic.twitter.com/cWvKXSeQxN