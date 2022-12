Нови безредици в Брюксел след загубата на Мароко

Полицията в Брюксел арестува около 100 души при сблъсъци, избухнали след като Мароко приключи участието си на Световното първенство по футбол, победен от отбора на Франция с 2:0 на вчерашния полуфинал, предаде ДПА.

Задържаните футболни фенове са обвинени в нарушаване на обществения ред, нанасяне на щети на два полицейски автомобила и притежание на забранени фойерверки, съобщи тази сутрин агенция Белга, позовавайки се на полицията.

BREAKING:



Riots have broken out in Brussels, Belgium following Morocco’s loss against France in the World Cup.



A French man was forced to remove a French flag from his balcony after Moroccan fans started throwing rocks at his windows.



Via: @sotiridi pic.twitter.com/yHHS39D61T