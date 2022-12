Боксьорка публично обяви цената за реклама върху тялото си

Британската боксьорка Бек Конъли реши да обяви ценовата листа за реклами върху тялото си през публикация в своя Twitter акаунт.

£150 за лого на полата или предпазния дунапрен в ъгъла ѝ, £250 за лого върху сутиена ѝ на ринга и дунапрена, £350 за боло отпред и отзад на сутиена ѝ на ринга и ъгъла, £500 за голямо лого на полата за ринга или голямо горнище за излизането ѝ и ъгъла, а срещу £1000 ще получите всичко от изброените горе, което ще ви спести £250 от цената.

„Късметлийката“ понастоящем е под №80 в световната ранглиста в категория „перо“, като в изминалите си 19 двубоя има само 3 победи и цели 16 загуби. Жалко, че не предлага промоционален пакет за лого върху подметките на обувките си, защото явно често попадат в полезрението на камерите.

Sponsorship Packages

£150 - logo on skirt and on corner ts

£250 - logo on sports bra in ring , corner ts

£350 - logo on both back and front sports bra in ring and corner ts

£500 -Large Front ring skirt or large ring jacket logo and corner ts

£1000 -gets you all of the above pic.twitter.com/qxjNHv3wOY