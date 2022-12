Фенове на Аржентина пуснаха клипове за игра с ръка преди дузпата за 3:3

Дискусиите около съдийските решения и евентуалните пропуски на ВАР по време на вчерашния финал на Световното първенство в Катар продължават. След като се изказаха доста мнения относно първата дузпа на Аржентина, феновете започнаха да забелязват и някои подробности, които убягнаха по време на самия мач, изпъстрен с множество събития.

Вече обърнахме внимание на ширещата се в социалните мрежи теза, че вторият гол на Лионел Меси е трябвало да бъде отменен заради това, че миг преди топката да премине голлинията е имало 13 играчи на „албиселесте“ на терена. В отговор на това обаче феновете на другия отбор също откриха нарушение, заради което е трябвало да бъде анулирана втората дузпа на Франция, с която Килиан Мбапе направи резултата 3:3.

В 117-ата минута Коман центрира от ъглов удар, след което двама играчи на „петлите“ скочиха за топката и след рикошет тях стигна до Мбапе. Ударът на нападателя срещна ръката на Монтиал и Шимон Марчиняк правилно посочи бялата точка. Появиха се обаче клипове, които показват, че Упмакано играе с ръка преди топката да стигне до Мбапе. Тази ситуация предхожда ситуацията за дузпата, така че според аржентинските фенове решението за 11-метров наказателен удар е трябвало да бъде анулирано.

