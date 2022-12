Три дни след финала в Катар Килиан Мбапе вече се завърна към тренировките в ПСЖ

Килиан Мбапе демонстрира огромен професионализъм, след като днес от ПСЖ се похвалиха, че той се е завърнал обратно в клуба, за да поднови тренировки само 3 дни след финала на световното в Катар.

Суперзвездата на „парижани“ отпразнува 24-я си рожден ден в рамките на този кратък период и за разлика от съотборника си - Неймар, той реши да остави шумните празненства за след края на сезона.

Голаджията имаше право на 10 дни отпуск след Мондиала, но явно желанието му да се завърне в игра е по-голямо от нуждата му за реабилитация след разочарованието в Доха.

Ашраф Хакими междувременно също се присъедини към своя добър приятел и колега, като неговата почивка бе с един ден повече.

👋 @AchrafHakimi is also back at the training center today! ❤️💙 pic.twitter.com/bqIMCpJtio