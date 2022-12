Kристиано Роналдо подписва с Ал Насър за 7 години

Кристиано Роналдо е на ръба да подпише огромен договор за 175 млн. паунда годишно с Ал Насър от Саудитска Арабия, твърди испанският “Марка”.

Очаква се споразумението да бъде сключено за седем години, като португалската суперзвезда ще играе две години и половина, преди да поеме ролята на посланик, а заплащането му ще се увеличава с времето.

Според "Mарка" сделката с Ал Насър ще бъде сключена в следващите няколко часа. Самият Кристиано сподели видео, на което е във фитнеса в Дубай, докато чака трансферът да бъде потвърден.

Част от посланическата му роля ще бъде да подпомогне кандидатурата на арабската страна заедно с Египет и Гърция за тяхното участие в Световното първенство през 2030 г.

Ал Насър също така се готвят да съкратят трима играчи, за да освободят достатъчно място във финансово отношение, за да подпишат с ветерана.

Преговорите се водят от известно време, но през последната седмица беше постигнат пробив. Преминаването в саудитския клуб ще потвърди края на изявите на Роналдо в елитните европейски първенства.

