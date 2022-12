Забраниха на „Бея на солта“ да посещава финала на US Open Cup

Популярният шеф готвач Нусрет Гьокче, който е по-известен с прозвището си „Бея на солта“, получи забрана за участие във финала на US Open Cup през 2023 г. Това обявиха самите организатори през профила си в Twitter.

Причината е, че турският кулинарен майстор предизвика неочакван скандал с поведението си по време на финала на световното първенство по футбол в Катар, където се намърда между играчите на Аржентина, сякаш е близък член на семейството им, и дори грабна купата, за да си направи снимки с нея на самия терен.

ФИФА стартира разследване по случая, макар вече да се появиха информации, че президентът - Джани Инфантино, е личен приятел с Гьокче, а това дава пряка връзка за това кой всъщност е разрешил този инцидент.

Salt Bae is hereby banned from the 2023 @opencup Final