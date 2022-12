Агентът на Бензема твърди, че Дешан е изгонил носителя на „Златната топка“, въпреки препоръките на медицинския екип

Дидие Дешан е единствената причина Карим Бензема да не вземе участие на световното първенство по футбол в Катар. Това поне твърди агентът на играча - Карим Джазири, цитиран от ESPN.

Той е категоричен, че носителят на „Златната топка“ е бил готов за игра още във фазата на 1/8-финалите, както са твърдели лекарите на „петлите“, но селекционерът е взел решение да го отпрати въпреки това.

В последствие Франция стигна до втори пореден финал на Мондиала, но отстъпи на Аржентина след дузпи, а френската общественост се поляризира с оглед доброто представяне на Оливие Жиру в турнира, но и със смяната му още преди почивката в последния мач.

Бензема в крайна сметка изчака турнирът да приключи, за да обяви, че слага край на международната си кариера.

Karim Benzema's agent has claimed he would have been available to play for France from the World Cup round-of-16 stage, but was sent home prematurely by coach Didier Deschamps and the team's medical staff. pic.twitter.com/JfxItaDgc6