Порноактриса не разбира защо хората са възмутени от боксовите ѝ умения (ВИДЕО)

Ели Брук стана обект на сериозни критики от своите последователи в социалните мрежи с оглед амбицията ѝ да съчетава порно-кариерата си с професионалния бокс. Тя недоумява какви са причините за това обаче.

„Не мога да разбера защо всички са възмутени от това видео. Аз лично смятам, че изглеждам прекрасно...“, написа британката в своя Twitter и прикачи въпросното видео.

На него привидно няма нищо необичайно, а просто боксьорка в упражнение за скорост със своя треньор.

Изглежда, че голяма част от последователите ѝ не искат да приемат на сериозно възможността актриса от филмите за възрастни да бъде успешна и в един от най-популярните спортове в света.

Припомняме, че Ебани Бриджис се бори със стереотипите, като в момента брани шампионската си титла от IBF и в същото време стартира канал в платформата OnlyFans. Двете с Брук дори са близки приятелки.

Can’t see why everyone is so outraged by this video. I think I look great personally…@MisfitsBoxing pic.twitter.com/QiNV7EzMZE