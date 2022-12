Стана ясно как Ал-Насър ще плаща по $200 млн. на година за Роналдо

Кристияно Роналдо вече е най-скупоплатеният атлет в историята. Това е повече от сигурно дори да нямаме официална информация за личните му условия при Ал-Насър. Спортният журналист Фабрицио Романо е един от най-достоверните източници, когато имаме нужда от подобни подробности, макар и да не можем да приемаме думите му за чиста монета.

Той все пак твърди, че саудитският клуб ще плаща едва $90 млн. на португалеца под формата на заплати, а останалите $110 млн. ще идват от имиджови права и спонсорства, които са му гарантирани с контракта.

