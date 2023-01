Денвър Нъгетс даде даде успешно начало на NBA през новата година

Началото на шампионата през 2023 г. за NBA бе дадено успешно през изминалата нощ с 3 мача, в които най-сериозно впечатление направи отборът на Денвър Нъгетс.

Момчетата на Майкъл Малоун се наложиха със 123:111 срещу Бостън Селтикс, благодарение отново най-вече на Никола Йокич, който се отчете с 30 точки, 12 борби и 12 асистенции.

Nikola Jokic leads the @nuggets to the New Year's Day win with 30 PTS, 12 REB, 12 AST and zero turnovers! 🎉



Aaron Gordon: 18 PTS, 6 REB, 7 AST

Jaylen Brown: 30 PTS, 8 REB, 4 3PM pic.twitter.com/MFvkpSUxUi