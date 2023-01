Кристияно Роналдо обърка Саудитска Арабия с Южна Африка при представянето си за Ал-Насър (ВИДЕО)

Кристияно Роналдо се въвлече в неочакван скандал при представянето си за Ал-Насър днес, тъй като обиди домакините със своя грешка на езика, бъркайки Саудитска Арабия с Южна Африка., предаде Football Daily.

Португалецът обясняваше пред медиите, че този му ход бележи началото на края за футболната му кариера, но се увлече в желанието си да изтъкне себе си и в същото време да похвали новия си тим, като това доведе до неприятния лапсус.

🗣️ “Many people speak and give their opinion but they really know nothing about football. To be honest, I really don’t worry about what people say. I took my decision.”



Cristiano Ronaldo says he doesn’t care what people think of his move to Al-Nassr. 🇵🇹 pic.twitter.com/PqgkWcJden