Ужасна контузия помрачи убедителен успех на Манчестър Юнайтед срещу Борнемут

Манчестър Юнайтед записа успех с 3:0 над Борнемут, но контузията на Дони ван де Бек помрачи насладата от иначе страхотната игра на домакините.

Нидерландският полузащитник получи една от редките си възможности за изява изобщо, откакто е пристигнал на „Олд Трафорд“, но при едно единоборство със съперник дясното му коляно се изкриви в ужасна форма и в последствие бе цяло чудо, че напусна игрището на крака. Тепърва предстоят изследвания за него, но най-често резултатите са за месеци извън терените.

FULL-TIME Man Utd 3-0 Bournemouth



A comfortable victory for Man Utd at a rainy Old Trafford, courtesy of goals from Casemiro, Luke Shaw and Marcus Rashford

