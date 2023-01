ПСЖ посрещна Меси с шпалир (ВИДЕО)

Лионел Меси официално се завърна в ПСЖ след дългата пауза, която получи за спечелената световна титла с Аржентина. Отборът на свой ред реши да го посрещне с шпалир преди първата му тренировка.

Той получи и плакет от клуба, който да прибави към огромната си витрина с отличия през кариерата.

Кристоф Галтие ще се надява, че Меси е готов за игра още в петък, защото „парижани“ гостуват на Шатору в Купата на Франция, а е ясно, че Неймар няма да играе заради наказание.

A guard of honour for our World Champion! 👏❤️💙#BravoLeo pic.twitter.com/OHIkKALbUl