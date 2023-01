Пауло Дибала дари златния медал от Мондиала на клубния си тим

Пауло Дибала изненада мнозина с решението си да дари своя златен медал от световното първенство в Катар на клубния си тим - Рома.

Звездата на „римските вълци“ бе под въпрос до последно за турнира, но все пак попадна в състава на Лионел Скалони, за да може накрая да се нареди на почетната стълба, макар да записа едва няколко минути на терена.

Изглежда това е и причината той да приема, че дължи успеха си на своя клубен тим, където бе направено всичко възможно, за да може той да е на разположение за родината си.

🏅 Paulo Dybala has entrusted the club’s Historical Archive with his World Cup winner’s medal.#ASRoma pic.twitter.com/O9foMXUWpr