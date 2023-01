Аталанта избегна шокираща загуба срещу Специя

Специя и Аталанта завършиха 2:2 в най-резултатния мач до момента в Серия А от подновяването на сезона.

Домакините имаха възможност да запишат гръмка победа с 3:0, но ВАР се намеси при гола на Итън Ампаду в 60', за да отсъди засада и да остави „Богинята“ в мача.

Преди това Емануел Куартсин Гиаси и М'Бала Нзола отбелязаха за домакините, а в края на втората част голове на Расмус Хойлунд и Марио Пашалич спасиха „бергамаските“ от неприятно поражение.

Специя междувременно остава на безопасна дистанция от зоната на изпадащите, докато Аталанта се отдалечава от топ 4, тъй като навлезе в серия от 4 поредни срещи без успех.

