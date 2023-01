Ранна дузпа и спасяване с глава в последната минута донесоха успех на Рома над Болоня

Рома спечели с 1:0 мача за подновяване на сезона срещу Болоня в Серия А, разчитайки на сериозна доза късмет в двете ключови ситуации от мача.

В началните минути Пауло Дибала нахлу скоростно в наказателното поле и бе фаулиран от Адама Сумаоро. Съдията показа бялата точка, а от там безпогрешен бе Лоренцо Пелегрини.

Starting the year with a win! 🙌



Lorenzo Pellegrini's nerveless penalty proves decisive as we pick up the first three points of 2023!#ASRoma #RomaBologna pic.twitter.com/QCVmRH1Uam