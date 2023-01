Марсилия привлече едно от големите имена от лагера на Аталанта

Олимпик Марсилия официално привлече Руслан Малиновский под наем от Аталанта до края на сезона.

29-годишният плеймейкър до неотдавна бе считан за един от най-добрите на своя пост в Серия А, но някои дисциплинарни проблеми го превърнаха в резерва в плановете на Джан Пиеро Гасперини.

Френският град ща плати €3 млн. за услугите на Малиновский за следващите 6 месеца, а, ако иска да го задържи за постоянно след края на сезона, в договора му има заложена откупна клауза в размер на €10 млн.

Припомняме, че полузащитникът пристигна в Бергамо през 2019 г. от Генк срещу €13,6 млн. За този период той изигра 143 мача, вкара 30 гола и даде 28 асистенции.

