Челси плаща €20 млн. за 6 месеца от времето на Феликс

Жоао Феликс е напът да премине в Челси под наем до края на сезона или поне така твърди talkSPORT.

Атлетико Мадрид ще получи €11,5 млн. за временната раздяла с нападателя, а „лондончани“ ще покрият още €8,5 млн. от заплатата на звездата. Всичко това без опция за постоянен трансфер.

„Сините от Стамфорд Бридж“ са в отчаяно търсене на класен голмайстор, тъй като Тимо Вернер и Ромелу Лукаку бяха разкарани през лятото, а Пиер-Емерик Обамеянг е бледа сянка на самия себе си.

