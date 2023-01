Арсенал заби 3 гола на Оксфорд и си осигури мач срещу Манчестър Сити за купата

Арсенал прескочи третия кръг на ФА Къп след успех с 0:3 над Оксфорд Юнайтед, за да си осигури мач в следващия етап срещу Манчестър Сити, както определи снощния жребий.

Мохамед Елнени откри резултата след гол с глава в 63', а скоро след това Еди Нкетиа реализира два майсторски попадения, макар второто да бе от засада. На стадион „Касам“ няма системата ВАР и по тази причина нямаше как ситуацията да бъде преразгледана след пропуска на страничния рефер.

⏱️ The U's gave it their all but we bow out of the #EmiratesFACup in the Third Round



