Новият селекционер на Португалия разкри дали ще разчита на Кристияно Роналдо (ВИДЕО)

Новият селекционер на Португалия - Роберто Мартинез, разкри в първото си интервю след назначението си, дали ще разчита на Кристияно Роналдо в предстоящите европейски квалификациите, предаде ESPN.

Той бе категоричен, че ще избира селекцията си измежду всички португалски футболисти, като в това число влиза и 5-кратният носител на „Златната топка“, независимо от факта, че вече не се състезава в Европа, а ще прекара следващите две години и половина в Ал-Насър.

Припомняме, че Кристияно в момента е на 37 години, а рожденият му ден е на 5 февруари, така че евентуалното му участие на Евро 24 в Германия ще го свари на 39-годишна възраст.

"My work is to give a chance to all players and Cristiano Ronaldo is one of them." 🗣



