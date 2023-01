Скот: В лагера на Джошуа не искат мач с Уайлдър, защото ще бъде нокаутиран в три рунда

Битката между Дионтей Уайлдър и Антъни Джошуа се отлага вече няколко години, но въпреки, че двамата загубиха шампионските си пояси, една огромна част от феновете на бокса искат да ги видят един срещу друг на ринга. Не това е желанието в лагера на британеца обаче, според Малик Скот.

„Дионтей Уайлдър ще нокаутира Антъни Джошуа в три рунда. В отбора му не желаят това“, каза бившия претендент за титлата на WBA пред IFL TV.

Самият Скот бе свален още в първия рунд от „Бронзовия бомбандировач“ през 2014 г., така че със сигурност е наясно с каква мощ разполага американецът в ръцете си.

