Дузпи пратиха и Барселона на финал за Суперкупата

Барселона ще спори с Реал Мадрид за Суперкупата на Испания след драма с дузпи срещу Реал Бетис. В редовното време срещата завърши 1:1, в продълженията двата тима си размениха по още един гол, а при изпълненията от бялата точка резултатът бе 2:4 в полза на „каталунците“.

В редовните 90 минути мачът бе изключително оспорван, макар ВАР да имаше ключова роля, защото попадения на Педри и Роберт Левандовски бяха отменени заради засади. В първия случай дори ставаше въпрос за 1-2 сантиметра от обувката на Рафиня.

Полякът все пак откри резултата в 40', демонстрирайки хищническия си инстинкт, за да преодолее от втория опит Клаудио Браво от близка дистанция.

120' ⏱⚽️ It couldn't be. We lost in the penalty shoot-out. Viva el Betis manquepierda.



