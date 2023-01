Боксьор запя в лицето на съперник по време на фейсофа им (ВИДЕО)

Фейсофът в бокса по традиция е една от най-интересните части преди самия бой, но в случая Идрис Вирго и Антъни Тейлър ще трябва да се постараят доста на ринга, за да засенчат представянето си по време на кантара днес.

Причината е, че Тейлър реши да запее в лицето на Вирго, докато двамата бяха опрели чела и отправяха закани помежду си.

За щастие ситуацията не ескалира и така ще можем през уикенда да се насладим на съревнованието между двамата в категория до 80 кг.

First 🆙 on the scales 💦@Idrisvirgo 174 lbs 💪@anthony_foreal 174.2 lbs#KSITemper pic.twitter.com/8jxmlXUCTP