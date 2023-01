Юрген Клоп отново изригна срещу журналист на своя пресконференция

Юрген Клоп за пореден път си изпусна нервите по адрес на журналист по време на своя пресконференция, научихме от Football Daily.

Германецът негодува от преповтарянето на един и същ въпрос за трансферната политика в Ливърпул под негово ръководство.

„Да не мислите, че имаме един куп пари, седящи някъде в банката, които просто не искам да изхарча?!“, каза в част от изблика си мениджърът на „мърсисайдци“.

