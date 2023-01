Селта и Виляреал не се победиха на старта на 17 кръг в Ла Лига

Селта и Виляреал завършиха 1:1 в първия мач от 17 кръг в испанската Примера Дивизион, за да разделят точките привидно неочаквано.

„Келтите“ изиграха един от най-силните си мачове от старта на сезона, но Пепе Рейна разочарова нападателите им при почти всичките опити за отбелязване на гол. Единствено Йорген Странд Ларсен намери път покрай ветерана в 68'.

