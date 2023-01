Четвърта поредна загуба за Валядолид в Ла Лига

Валядолид допусна загуба с 0:1 от Райо Валекано в 17 кръг от Примера Дивизион и така серията от поредни поражения набъбна на 4.

Иси Паласон вкара единственото попадение в средата на втората част, въпреки че през първото полувреме пропусна да се разпише от наказателен удар.

Райо на свой ред се доближи до челото в класирането на само 2 точки от четвъртия - Виляреал, докато „виолетовите“ може да се озоват в зоната на изпадащите след края на кръга през уикенда.

