Реал и Атлетико Мадрид ще е гвоздеят в 1/4-финалите за Купата на краля

Реал Мадрид ще посрещне Атлетико Мадрид във фазата на 1/4-финалите за Купата на краля, след като днес жребият се произнесе в турнира.

„Мадридското дерби“ несъмнено ще е гвоздеят на кръга идната седмица, когато да планирани мачовете.

🆚 Our rival in the quarter finals is @atletienglish ! 🏟️ Santiago Bernabéu 🏆 #CopaDelRey | @adidasfootball pic.twitter.com/XwqXjKT79y

Барселона и Реал Сосиедад са другата по-интригуваща двойка с оглед факта, че става дума за шампионите от 2021 и 2020 г.

Barça will face Real Sociedad in the quarter finals of the Copa del Rey. The match will take place next week at Spotify Camp Nou. pic.twitter.com/pUNGMHXjdZ