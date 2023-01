Потър може да даде дебют на Мудрик още срещу Ливърпул (ВИДЕО)

Михайло Мудрик се готви да направи официалния си дебют за Челси още в дербито с Ливърпул във Висшата лига този уикенд. Това призна старши-треньорът на „сините от Стамфорд Бридж“ - Греъм Потър, който говори пред медиите на днешната си пресконференция.

По-рано нещо подобно стана с Жоао Феликс, който имаше само 3 дни между трансфера и дебюта си, но в последствие португалецът си изкара червен картон срещу Фулъм и така си издейства наказание в следващите 3 мача.

Мудрик ще се надява на далеч по-силен старт на кариерата в Лондон, макар евентуален тест срещу „мърсисайдци“ да е едно от най-големите предизвикателства изобщо.

Припомняме, че Ливърпул приема Челси в събота (21 януари) на своя „Анфийлд Роуд“ от 14:30 часа българско време.

