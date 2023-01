Атлетико Мадрид ще компенсира Барселона за ниската трансферна сума на Мемфис Депай с преотстъпване на свой нападател

Мемфис Депай струваше само €3 млн. на Атлетико Мадрид след трансфера му от Барселона, което предизвика известни съмнения, че не всичко около сделката стана публично известно. Малко по-късно Фабрицио Романо съобщи, че част от споразумението включва преотстъпването под наем на Яник Ферейра Караско в обратната посока.

Белгийският национал ще доигра кампанията на „Ноу Камп“, а в договора му ще има незадължителна откупна клауза в размер на €20 млн.

Така „каталунците“ ще си гарантират възможността да се сдобият с един много класен флангови нападател през лятото срещу приемлива сума и в същото време ще си спестят солидната заплата на Депай.

🚨 Barcelona have officially confirmed that they will have a non-mandatory buy option on Yannick Carrasco as part of Memphis Depay deal with Atlético. 🔵🔴 #FCB



There’s a clause around €20m for FCB to sign Carrasco — relationship with his agent Pini Zahavi is excellent. pic.twitter.com/DmUN236EVm