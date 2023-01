Арсенал плати €24 млн. за първото си зимно попълнение

Арсенал официално представи Леандро Тросард, като първото си зимно попълнение в първия тим, а информацията на Transfermarkt е, че той е струвал €24 млн. на „лондончани“.

Белгийският национал пристига от Брайтън, където изигра някои нелоши мачове през есента. Сред тях се отличава хеттрикът срещу Ливърпул при равенството 3:3 през октомври, голът за загубата от Манчестър Сити с 3:1 същия месец и едно от четирите попадения във вратата на Челси при успеха с 4:1 отново през миналия октомври.

В социалните мрежи феновете на „артилеристите“ дори се шегуват, че Тросард вече е помогнал на тима им в борбата за шампионската титла в Англия, макар едва сега да слага червено-белия екип.

Welcome to The Arsenal, Leandro Trossard ❤️