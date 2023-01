Везенков и компания сразиха Реал Мадрид в Евролигата

Олимпиакос се наложи със 73:60 срещу Реал Мадрид в едно от дербитата от Евролигата по баскетбол.

Александър Везенков отново имаше ключов роля в успеха за гърците, тъй като отбеляза 15 точки в коша на испанския гранд.

„Олимпийците“ така се изкачиха на върха в класирането, като изместиха именно „кралския клуб“ от челото.

The scenes at the end of the game... @olympiacosbc a squad full of togetherness 👊#EveryGameMatters pic.twitter.com/wqAfWHgMNl