Карло Анчелоти услужи с дъвка на свой почитател по време на мач (ВИДЕО)

Карло Анчелоти се превърна в хит в социалните мрежи с едно необичайно свое действие по време на победата с 0:2 на неговия Реал Мадрид над Атлетик Билбао в последния шампионатен мач от Примера Дивизион. Италианецът услужи с дъвка на един от зрителите, а видеото мигновено обиколи интернета.

Запалянкото на „белия балет“ бе застанал над резервната скамейка на „Сан Мамес“ и реши да си пробва късмета с „Татко Карло“, а за негова изненада той получи желаната дъвка.

Анчелоти междувременно е известен именно с нервното си дъвчене край тъча, след като дълги години от треньорската си кариера бе заклет пушач. По подобие на много други свой съмишленици реши да замести вредния навик по този начин.

