Звездата на Арсенал призна пред Хабиб Нурмагомедов кога ще се завърне в игра (ВИДЕО)

Голямата звезда на Арсенал - Габриел Жесус, сподели пред MMA легендата Хабиб Нурмагомедов, кога ще е готов, за да се завърне в игра за своя клуб, след като двамата разговаряха в „история“ на Instagram, разпространена от потребител на Twitter.

25-годишният бразилец споделя, че ще има нужда от още около 5 седмици, за да е готов на 100% след контузията в коляното си от световното в Катар.

Това означава, че „артилеристите“ ще продължат да залагат на Еди Нкетиа в предстоящите дербита с Манчестър Сити за ФА Къп и шампионата, които ще са съответно на 27 януари и 15 февруари.

Младият англичанин на свой ред побърза да опровергае критиците си, като вече има 9 попадения и се превърна в едноличен лидер при голмайсторите в тима.

“Maybe 5 weeks more then I come back”



Gabriel Jesus on IG pic.twitter.com/qLI1pjMnbe