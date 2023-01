Уайлдър приветства Нгану в бокса и призна, че е готов за сблъсък с него

Франсис Нгану е напът да се превърне в един от най-желаните съперници на професионалния боксов ринг, след като напусна UFC. Дори Дионтей Уайлдър призна, че е готов да се качи на ринга срещу нигериеца.

„Бих се радвал. Уважавам неговото решение след успехите, които постигна“, каза „Бронзовия бомбандировач“, цитиран от Seckbach,

„Хищника“ междувременно поддържа близък контакт с Тайсън Фюри. Двамата дори публично признаха, че ще се опитат да премерят сили, но ангажиментите на шампиона засега го държат настрана от подобна битка.

