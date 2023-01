Джейк Пол и Томи Фюри официално се споразумяха за двубой

Джейк Пол и Томи Фюри най-накрая се споразумяха за битка помежду си и днес обявиха къде и кога ще се състои.

Саудитска Арабия ще приеме срещата в Рияд на 26 февруари, а съревнованието ще бъде организирано от Top Rank.

Това е един от най-дългоочакваните мачове между инфлуенсър и боксьор, така че предстои да проследим събитията с особен интерес.

Jake Paul vs Tommy Fury. Official. The Truth will be revealed 🔥



See y’all February 26th 😎 pic.twitter.com/BRi4svE04V