Евертън дава €52 млн. за резерва на Челси

Евертън е напът да реализира един от най-скъпите трансфери в историята си, ако информацията на Фабрицио Романо за Конър Галахър се потвърди в следващите часове.

Той твърди, че „карамелите“ са готови да платят общо €52 млн., за да привлекат плеймейкъра от Челси, въпреки факта, че е резерва в настоящия си клуб.

Галахър блесна ярко с екипа на Кристъл Палас през миналия сезон, където игра под наем, но амбициите му за титулярно място на „Стамфорд Бридж“ удариха на камък.

EXCL: Everton have submitted a bid to sign Conor Gallagher from Chelsea. It’s £40m proposal plus £5m add ons. 🚨🔵 #EFC



Chelsea will make a decision soon as there are also other clubs interested in Gallagher — and player has to decide his future too. pic.twitter.com/xZeuGqaR01