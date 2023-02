Потресаващо: Национален вратар отказа да даде 1200 евро за болната си дъщеря

Бившият национал на Нидерландия - Яспер Силесен, си навлече гнева не само на роднините с отказа си да плати лечението на болната си дъщеря. Хора от цял свят изразиха възмущение от постъпката му, която е шокираща на фона на състоянието на 33-годишния - близо 40 милиона евро. Детето все пак е било прието за лечение, след като 90-годишната ѝ баба е дала последните си спестявания за това.

Силесен, който има 69 мача за националния отбор на "лалетата", е разделен с майката на дъщеря си още преди нейното раждане. Той заряза бременната Мария Моран, след като призна, че има друга връзка. Тв журналистка е бясна от безотговорното поведение на бившия си и е твърдо решена да го съди, тъй като той не плаща издръжка за дъщеря си.

През лятото на миналата година Силесен се завърна в родния си клуб НЕК Неймеген, след като изкара доста години в Аякс, Барселона и Валенсия.

The ex-girlfriend of Jasper Cillessen, a former Barcelona player, has reported the Dutchman for family abandonment. His ex-girlfriend's lawyer says that "Jasper's daughter was abandoned by him. Cillessen did not want to pay 1,200 euros for her hospitalisation."



