Швайнщайгер и Иванович чакат трета рожба

Една от най-известните спортни двойки – Бастиан Швайнщайгер и Ана Иванович, очаква своето трето дете. Това обяви бившата тенисистка с публикация в социалните мрежи, предава sportal.bg.

Някогашната номер 1 в женския тенис качи снимка със своя съпруг, на която се вижда как той я държи за подутия ѝ корем.



„Сега Бастиан Швайнщайгер и аз официално ще бъде числено превъзхождани“, написа тя като коментар, добавяйки емоджита, намекващи за бременност.

Световният шампион с Германия от 2014-а и сръбкинята са двойка от есента на същата година, а през лятото на 2016-а сключиха брак. Те вече имат двама синове – големият Лука ще навърши пет години през следващия месец, а по-малкият Леон е роден през август 2019-а.



Now @BSchweinsteiger and I are officially getting outnumbered 🥰👼🏼👨‍👩‍👦‍👦 pic.twitter.com/E3EVU4Hvur