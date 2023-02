Клубове в Испания скочиха на Барселона заради корупционния скандал

Испанският Севиля стана първият клуб от Ла Лига, който публично изказа своите притеснение и възмущение от разкритията, че в Барселона са плащали на бивш шеф на Испанската съдийска комисия, станали известни като „случая Негреира“.

#SevillaFC publicly requests that LaLiga and the RFEF clarify the situation and promote and participate in all proceedings stemming from the 'Negreira case'.