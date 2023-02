Томи Фюри се вдигна от нокдаун и нанесе първата загуба на Джейк Пол

Томи Фюри нанесе първата загуба в кариерата на Джейк Пол като победи с разделено съдийско решение в битката в Саудитска Aрабия. Братът на Тайсън Фюри бе по-добрият в осемте рунда и макар в последния да бе повален на земята, успя да вземе победата и да защити честта на професионалните боксьори.

Джейк Пол пък губи за първи път в кариерата си, още в първия случай, в който срещна противник, който има опит в бокса. След голямо зрелище и много драма, при която рефера на срещата отне и на двамата по точка за неправомерни действия на ринга, се стигна до съдийското решение.

Единият съдия присъди 76:74 за Пол, но другите двама дадоха предимство на Фюри – 76:73 и 76:73. Това е девета победа за Томи Фюри в кариерата от девет мача.

След два провалени боя Джейк Пол и Томи Фюри най-накрая се изправиха един срещу друг. Първата им среща пропадна заради счупено ребро за британеца, а втората – защото САЩ не даде виза на брата на Тайсън Фюри.

