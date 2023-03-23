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Спортът по ТВ в четвъртък (23 март)

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Спортът по ТВ в четвъртък (23 март)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (23 март) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

15.45 Колоездене: Брюж - Де Пан, жени Евроспорт 2
16.30 Колоездене: Обиколка на Каталуния, четвърти етап, мъже Евроспорт 1
17.00 Казахстан - Словения Диема спорт 3
17.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1
17.45 Голф: PGA тур, "Коралс Чемпиъншип", първи ден Евроспорт 2
18.00 Баскетбол, "Тюрк" - "Сантичи" МАХ Спорт 3
18.00 Волейбол, "Екзаджъбъшъ" - "Жешов" МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, "Алба" -" Тйрговище" МАХ Спорт 4
20.00 Толф, Европейски тур МАХ Спорт 4
20.00 Кърлинг: Световен шампионат в Сандвикен, Германия - САЩ, групова фаза, жени Евроспорт 1
20.30 Баскетбол, "Панатинайкос" - "Барселона" МАХ Спорт 2
21.00 Волейбол, "Нотана" - "Щутгарт" МАХ Спорт 3
21.30 Волейбол, "Конелиано" - "Фенербаче" Нова спорт 3
21.45 Италия - Англия Диема спорт 3
21.45 Португалия - Лихтенщайн Диема спорт 2
21.45 Дания - Финландия Диема спорт
21.45 Босна и Херцеговина - Исландия Нова спорт
02.00 Бокс, галавечер от Монреал Диема спорт 2


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    Благодаря За Спорт Тв Инфото господин Борисов

    06:47 23.03.2023

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