Грозни сцени: Бой между цесекари на мача с Левски (ВИДЕО)

Фенове на ЦСКА се сбиха помежду си след края на дербито с Левски, което завърши 0:0.

Първоначално разправията бе между запалянковци на "червените" и полицията. След това се намеси стюард, който се опита да изтласка привържениците от оградата при сектор "Г" на Националния стадион "Васил Левски", а малко по-късно възникна и свада между самите фенове.

Привържениците започнаха да се налагат с юмруци. Запалянко, който падна и лежеше на седалките, отнесе ритник в главата.

В социалните мрежи се появиха кадри от грозните сцени.

17.04.2023🇧🇬CSKA-Sofia - Levski Sofia

CSKA fighting each other after the match https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/geSfLmgln7