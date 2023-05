Надал спря тренировка, ще участва ли на „Ролан Гарос“… (ВИДЕО)

Участието на Рафаел Надал на „Ролан Гарос“ (28 май – 11 юни) става все по-несигурно. Само преди две седмици чичото на 36-годишния испанец Тони Надал беше убеден, че Матадора ще играе на Откритото първенство на Франция, предава gong.bg.

Последните кадри от подготовката на Надал не само не убеждават феновете, че подобно нещо е възможно, но и все повече намаляват шансовете той да атакува титла №15 от „Ролан Гарос“.

Краля на клея не е играл в турнир на АТР от Australian Open, когато във втория кръг беше елиминиран от Макензи Макдоналд. След това испанецът се оттегли заради контузия на хълбока.

Изглежда той още не е възстановен от травмата. В „Туитър“ се появиха от вчерашната тренировка и на тях се вижда, че Рафаел Надал се присвил от болка и не може да продължи заниманието си.

Рафа бързо е заобиколен от членовете на своя екип и след разговор с тях напуска корта.



60-70% sure no Nadal at RG 😞 pic.twitter.com/XTlemQ9xiN