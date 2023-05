Фенове на Еспаньол прекъснаха празненствата за титлата на Барселона

Отборът на Барселона победи Еспаньол като гост в мач от 34-ия кръг на испанската Ла Лига с 4:2. Така каталунците събраха 85 точки и станаха недостижими за преследвачите си от Реал Мадрид. Веднага след последния съдийски сигнал играчите на Чави Ернандес избухнаха в дива радост и започнаха да празнуват на терена.

Феновете на Еспаньол се втурнаха към домакинския терен след последния съдийски сигнал, докато играчите на Барселона в централния кръг празнуваха спечелването на първата си титла в Ла Лига от 2019 г. насам. Футболистите на “блаугранас” трябваше бързо да се приберат в съблекалните, докато стюардите се опитваха да озаптят феновете на домакините.

Barcelona won La Liga tonight and the players were celebrating in the centre circle... until Espanyol fans snapped and chased them off the pitch 🇪🇸👊 pic.twitter.com/o9UF6z65Yy